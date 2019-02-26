РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Военнослужащий погранвойск Таджикистана осужден на 10 лет за убийство офицера

CA-NEWS (TJ) -  Военный суд Горно-Бадахшанской автономной области вынес накануне, 25 февраля приговор военнослужащему пограничных войск Таджикистана Мансуру Наврузову, сообщает "Авеста".

Решением военного суда, Мансур Наврузов, обвиненный в убийстве лейтенанта погранвойск Муносиба Олимбекова и незаконном пересечении государственной границы, приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, 7 декабря 2018 года на пограничном посту недалеко от города Хорога солдат срочной службы Мансур Наврузов произвел несколько выстрелов в сторону Муносиба Олимбекова.

Лейтенант, заместитель начальника погранпоста Муносиб Олимбеков скончался от полученных пулевых ранений, а 19-летний Мансур Наврузов попытался скрыться на территории соседнего Афганистана.

Как заявил во время судебного процесса Мансур Наврузов, в тот злополучный день между ним и Муносибом Олимбековым произошел конфликт из-за мобильного телефона.

Со слов Наврузова, Олимбеков отнял у него мобильный телефон и ударил его по лицу, после чего военнослужащий выстрелил в офицера.

Близкие Муносиба Олимбекова не согласны с приговором суда, считая его «мягким», и намерены обжаловать его, а родные осужденного Наврузова не комментируют решение суда.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Минфин Таджикистана начал разработку проекта госбюджета на 2020 год
  • Оппозиционер Х.Гуайдо просит мировое сообщество вмешаться в кризис в Венесуэле
  • Human Rights Watch: Оппозиционер Шарофиддин Гадоев вернулся в Таджикистан не по собственной воле
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×