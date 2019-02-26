Военнослужащий погранвойск Таджикистана осужден на 10 лет за убийство офицера

CA-NEWS (TJ) - Военный суд Горно-Бадахшанской автономной области вынес накануне, 25 февраля приговор военнослужащему пограничных войск Таджикистана Мансуру Наврузову, сообщает "Авеста".



Решением военного суда, Мансур Наврузов, обвиненный в убийстве лейтенанта погранвойск Муносиба Олимбекова и незаконном пересечении государственной границы, приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, 7 декабря 2018 года на пограничном посту недалеко от города Хорога солдат срочной службы Мансур Наврузов произвел несколько выстрелов в сторону Муносиба Олимбекова.

Лейтенант, заместитель начальника погранпоста Муносиб Олимбеков скончался от полученных пулевых ранений, а 19-летний Мансур Наврузов попытался скрыться на территории соседнего Афганистана.

Как заявил во время судебного процесса Мансур Наврузов, в тот злополучный день между ним и Муносибом Олимбековым произошел конфликт из-за мобильного телефона.

Со слов Наврузова, Олимбеков отнял у него мобильный телефон и ударил его по лицу, после чего военнослужащий выстрелил в офицера.

Близкие Муносиба Олимбекова не согласны с приговором суда, считая его «мягким», и намерены обжаловать его, а родные осужденного Наврузова не комментируют решение суда.