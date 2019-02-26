Россия передала Таджикистану военное оборудование на $9 млн

- Таджикистан, политика
- 11:09, 26 февраля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Россия передала Таджикистана военное оборудование на сумму 603 млн российских рублей (свыше $9 млн.), сообщили в пресс-службе Организации Договора о коллективной безопасности.
В соответствии с договоренностями между президентами России и Таджикистана продолжается поставка таджикской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи.
В рамках помощи Таджикистан получил у России радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны Таджикистана.
Передача единиц военного назначения осуществляется в рамках выполнения Программы модернизации национальных Вооруженных сил.
Поставленное вооружение повысит оборонный потенциал Вооруженных сил Таджикистана, и будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности, отметили в ОДКБ.