Водитель автобуса, врезавшийся в поезд и погубивший пять граждан Узбекистана, получил 2,5 года колонии

CA-NEWS (UZ) - Суд приговорил к 2,5 года колонии-поселения водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Саратовской области в ноябре прошлого года. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели пяти человек, и назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселения.

Напомним, что 17 ноября 2018 года на железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области недалеко от границы с Казахстаном столкнулись грузовой поезд и автобус. В результате погибли пять граждан Узбекистана и пострадали двое граждан Казахстана.

Причиной ДТП стали неосторожные действия водителя, который выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, проигнорировав световую и звуковую сигнализацию, а также опасную близость приближающегося грузового поезда.