Корейская Asiana Air Lines будет летать в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Asiana Airline Inc. получила право на полеты по дополнительным маршрутам на популярном маршруте Южная Корея-Монголия, в то время как авиакомпаниям Jeju Air Co. и Eastar Jet Co. были выделены рейсы в Сингапур, сообщило правительство Южной Кореи в понедельник, 25 февраля.

Как передает ARD, министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта заявило, что решение было принято его комитетом по обзору воздушных перевозок, который в прошлом году распределял слоты, защищенные Сеулом, местным перевозчикам.

«Asiana Air Lines сделает все необходимое, чтобы подготовиться к предложению рейсов», - сказал представитель компании. Дополнительные пассажирские перевозки из международного аэропорта Инчхон в Улан-Батор включают в себя три еженедельных рейса, при этом один рейс из портового города Пусан в столицу Монголии идет в Air Busan Co.

Ранее сообщалось, что корейские авиакомпании борются за прибыльные рейсы в Монголию.

В последние три десятилетия флагманская авиакомпания Korean Air являлась монополистом на данном маршруте.

Asiana Air Lines, являющаяся второй крупной авиакомпанией Южной Кореи, считает, что ее 290-местный Airbus A330 более чем способен покрыть новый маршрут. «Самолеты, принадлежащие недорогим перевозчикам, как правило, имеют только 189 мест, поэтому в этом случае теряется около 270 мест на вновь открытых рейсах».

Korean Air также подала заявку на новые слоты, но шансы на усиление ее монополии невелики, отмечает издание. Jeju Air, T'way Air и Eastar Jet планируют подать в суд, указав на их низкие тарифы. Они настаивают на том, что пора прекратить монопольный контроль двух основных перевозчиков над основными маршрутами.

Однако Asiana получила право лететь в Монголию; Jeju Air, и Eastar Jet выиграли право на маршруты в Сингапур.