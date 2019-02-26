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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мадияр Менилбеков назначен послом Казахстана в ОАЭ

CA-NEWS (KZ) -  Указом Главы государства Менилбеков Мадияр Смадилович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, передает пресс-служба Акорды.

Другим Указом Главы государства Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Менилбеков Мадияр Смадилович родился 8 февраля 1978 года в Меркенском районе Жамбылской области.

В 2002 году окончил университет «Исламский призыв» в г.Триполи, Ливия, специалист арабского языка и исламоведения. В 2004 году окончил магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр филологии.

2002-2005 гг. - старший преподаватель Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак». 2005-2006 гг. - старший преподаватель Академии государственного управления при Президенте РК. С апреля по сентябрь 2006 г. - третий секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2006-2011 гг. - атташе, третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах. 2011-2012 гг. - первый секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2012-2015 гг. - советник Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах. С 2015 по апрель 2017 года - советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

В апреле 2017 года был назначен Генеральным консулом Республики Казахстан в Дубае.

Владеет арабским и английским языками. Женат, трое детей.

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