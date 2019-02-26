Житель Балхаша замерз насмерть, возвращаясь с работы

- Казахстан, происшествия
- 11:51, 26 февраля 2019
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CA-NEWS (KZ) - Житель Балхаша заблудился и замерз. Информация об этом появилась в Instagram в паблике patriotkaragandy.
- Житель Балхаша пешком направился домой с работы, которая находится за пределами города, и пропал бесследно. До дома мужчина не дошел. Его окоченевшее тело нашли в трех километрах от места работы. Медики констатировали смерть, - сказано в описании к видео.
Правоохранительные органы зарегистрировали гибель мужчины как несчастный случай.
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До смерти замерз заблудившийся житель Балхаша - Житель Балхаш пешком направился домой с работы, которая находится за пределами города, и пропал бесследно. До дома мужчина не дошел. Его окоченевшее тело нашли в трех километрах от места работы. Медики констатировали смерть. - Правоохранительные органы зарегистрировали гибель мужчины в книге учета заявлений как несчастный случай. @patriotkaragandy