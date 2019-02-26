Житель Балхаша замерз насмерть, возвращаясь с работы

CA-NEWS (KZ) - Житель Балхаша заблудился и замерз. Информация об этом появилась в Instagram в паблике patriotkaragandy.

- Житель Балхаша пешком направился домой с работы, которая находится за пределами города, и пропал бесследно. До дома мужчина не дошел. Его окоченевшее тело нашли в трех километрах от места работы. Медики констатировали смерть, - сказано в описании к видео.

Правоохранительные органы зарегистрировали гибель мужчины как несчастный случай.