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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Балхаша замерз насмерть, возвращаясь с работы

CA-NEWS (KZ) -  Житель Балхаша заблудился и замерз. Информация об этом появилась в Instagram в паблике patriotkaragandy.

- Житель Балхаша пешком направился домой с работы, которая находится за пределами города, и пропал бесследно. До дома мужчина не дошел. Его окоченевшее тело нашли в трех километрах от места работы. Медики констатировали смерть, - сказано в описании к видео.

Правоохранительные органы зарегистрировали гибель мужчины как несчастный случай.

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До смерти замерз заблудившийся житель Балхаша - Житель Балхаш пешком направился домой с работы, которая находится за пределами города, и пропал бесследно. До дома мужчина не дошел. Его окоченевшее тело нашли в трех километрах от места работы. Медики констатировали смерть. - Правоохранительные органы зарегистрировали гибель мужчины в книге учета заявлений как несчастный случай. @patriotkaragandy

A post shared by Патриот Караганды (@patriotkaragandy) onFeb 25, 2019 at 8:00am PST

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