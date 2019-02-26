Узбекистан и Казахстан проведут межмидовские консультации в Астане

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 26 февраля, делегация Министерства иностранных дел Узбекистана во главе с первым заместителем министра Илхомом Неъматовым примет участие в очередном раунде узбекско-казахстанских межмидовских консультаций в Астане. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе консультаций стороны рассмотрят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы регионального сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных структур.

Предыдущие политконсультации Узбекистана и Казахстана по консульским вопросам прошли в августе 2018 года в Ташкенте.