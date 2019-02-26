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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Из Венесуэлы в Колумбию дезертировали 270 военных

CA-NEWS (CA) -  Растет число дезертировавших венесуэльских военных, которые укрываются в соседней Колумбии. Всего уже 270 представителей силовых структур "бежали из Венесуэлы", сообщило вечером в понедельник, 25 февраля, колумбийское миграционное ведомство. Текст официального заявления цитирует агентство AFP. Дезертировавшие полицейские и солдаты ищут "защиты и помощи", утверждают в Колумбии.

Как передает Deutsche Welle, 23 и 24 февраля противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Пытаясь предотвратить ее доставку в Венесуэлу, подконтрольные Мадуро военные отряды применили на границах слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границе с Бразилией были убиты минимум два человека, а на границе с Колумбией ранены сотни людей.

Сам Мадуро обвиняет США в намерении развязать войну в Южной Америке. "Они пытаются породить кризис с целью политической эскалации, которая могла бы оправдать военное вторжение в Венесуэлу", - заявил глава страны в интервью американскому каналу ABC News. По мнению Мадуро, США нацелены на венесуэльскую нефть, ради которой готовы "развязать войну". В Вашингтоне заявили о поддержке временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

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