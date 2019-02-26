Минимальные цены на алкоголь установили в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана установило минимальные розничные цены на водку и водку особую, а также на крепкие ликероводочные изделия на 2019 год, передаёт Zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 5-1) статьи 3-1 Закона РК "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки установлены в размере 1 923 тенге за литр.

Постановление вступит в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.