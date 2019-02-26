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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Aspire Mining» планирует начать разработку месторождения Овоот в 2020 году

CA-NEWS (MNG) -  Компания «Aspire Mining» объявила о своем намерении начать разработку месторождения «Овоот» и добычу коксующегося угля в 2020 году. Компания считает, что потенциальным рынком сбыта угля является китайская провинция Хэбэй, сообщает Montsame.

Рыночное исследование проводит «Aspire Mining» в сотрудничестве с компаниями «Fenwei Energy» и «Wood Mackenzie». По данным «Fenwei Energy», ежегодная нехватка коксующегося угля Китая до 2025 года составит 16-22 млн.тн.

Поэтому «Fenwei Energy» считает, что сегодня самый подходящий момент для поставки коксующегося угля «Овоот» в Китай. Помимо этого, компания прогнозирует, что цена угля Овоот достигнет 176-191 доллара США за тонну в долгосрочном периоде и полностью может обеспечить потребление провинции Хэбэй, Китай.

Однако, в мире растет тенденция ограничения потребления угля из-за климатического изменения. В этой связи крупные мировые компании, такие как «Glencore», решили не увеличивать свое производство и добычу угля.

Несмотря на это, исполнительный директор «Aspire Mining» Дэвид Пол в своем интервью отметил, что основным сырьем для промышленного развития является коксующийся уголь, и спрос на него останется стабильным в будущем.

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