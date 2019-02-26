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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Германии в мае посетит с визитом Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер может посетить Узбекистан в мае текущего года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Накануне, 25 февраля, состоялась встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и германского политического и экономического консультанта, Президента консалтинговой компании «Мангольд Консалтинг ГмбХ» Клауса Мангольда.

На встрече дстигнуты договоренности по реализации совместных проектов, в т.ч. созданию совместных факультетов (Университет Ростока и АндМИ), программ double-degree (Берлинский технический университет, European school of management and technology, Университет Анхальта и др.).

Сообщается, что в части межправительственного взаимодействия двух стран намечены два этапа сотрудничества: визит президента ФРГ в Узбекистан в мае текущего года и визит делегации Восточного комитета германской экономики, совмещенный с проведением бизнес-форума с участием германских предприятий в октябре в Ташкенте.

В ходе переговоров стороны выделили три ключевых направления сотрудничества двух стран: инвестиционное сотрудничество – создается Совместный инвестиционный Совет, основное внимание которого будет направлено на своевременную реализацию уже намеченных проектов, поддержка в сфере внедрения передовых технологий и менедждмента - германская сторона готова провести консультации в части дижитализации энергетического и инфраструктурного сектора, кооперация в области образования - создана программа стипендий для узбекских менеджеров на германских предприятиях: первые 30 стипендиатов отправятся на обучение в Германию уже в текущем году.

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