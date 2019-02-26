Таджикский пастух вызволен из плена афганских наркоторговцев

CA-NEWS (TJ) - Источник в силовых структурах Куляба сообщил, что таджикского пастуха удалось вызволить из плена вечером 22 февраля в результате спецоперации таджикских сил безопасности.

Подробности освобождения таджикистанца пока не сообщаются. В частности, неизвестно прошла ли операция на территории Афганистана или в таджикском приграничье. В январе Турахон связывался с родными по телефону и сообщил, что находится на территории Афганистана.

По словам источника, в настоящее время пастух находится в Душанбе, с ним беседуют органы безопасности. Турахон Нурматов работал чабаном у жителя кишлака Мишкорон джамоата Саричашма района Шамсиддин Шохин Саймуддина Курбонова, который отбывает наказание в колонии. В 2015 году Курбонов был осужден к 17 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков.

Сейчас отара овец находится в распоряжении его дяди Абдугаффора Курбонова. «Афганцы утверждают, что мой племянник должен им $40 тыс. Они несколько раз звонили и заявили, что пастуха освободят только после получения денег»,- сказал Абдугаффор Курбонов.

Абдугаффор Курбонов сообщил ранее, что трое вооруженных афганцев перебрались на таджикскую территорию в полдень 1 января. «Афганцы попросили хлеба и воды. А вечером увезли с собой Турахона, скорее всего, за долги», - рассказал он. Собеседник не сомневался, что похитители – афганские нркоконтрабандисты.