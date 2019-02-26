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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минсельхоз Кыргызстана: Узбекистан начал покупать кыргызский картофель
Продолжение: Минсельхоз Кыргызстана подтвердил, что Узбекистан не стал покупать картофель из-за ценыПредыстория: Узбекистан предпочёл покупать картофель из Пакистана, а не из Кыргызстана из-за цены

CA-NEWS (UZ) -  Узбекские компании начали покупать картофель из Кыргызстана, согласно новым контрактам. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Нурбек Мурашев.

«Были подписаны контракты на поставку 5 тысяч тонн картофеля. Кроме того, около десяти компаний производят закуп напрямую, без контрактов. Мы создаем им необходимые условия», - сказал он.

Стоимость картофеля составляет 5,5-7,5 сома (0,086$) за 1 кг.

В начале 2018 года министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Нурбек Мурашев заявлял, что была достигнута договоренность об экспорте кыргызстанского картофеля и кукурузы в Узбекистан.

Однако осенью отечественные фермеры заявили, что прогорели на выращивании картофеля. В середине октября перекупщики вывозили картофель с поля по 5-6 сомов за килограмм. По словам фермеров, они поверили прогнозам правительства о высоком спросе со стороны Узбекистана. По некоторые сведениям, Узбекистан летом запретил ввоз кыргызстанского картофеля.

Вопрос неоднократно обсуждался в правительстве и парламенте Кыргызстана. Депутаты, премьер-министр и президент страны подвергли резкой критике работу министра сельского хозяйства Нурбека Мурашева.

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