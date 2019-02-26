Минсельхоз Кыргызстана: Узбекистан начал покупать кыргызский картофель

CA-NEWS (UZ) - Узбекские компании начали покупать картофель из Кыргызстана, согласно новым контрактам. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Нурбек Мурашев.

«Были подписаны контракты на поставку 5 тысяч тонн картофеля. Кроме того, около десяти компаний производят закуп напрямую, без контрактов. Мы создаем им необходимые условия», - сказал он.

Стоимость картофеля составляет 5,5-7,5 сома (0,086$) за 1 кг.

В начале 2018 года министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Нурбек Мурашев заявлял, что была достигнута договоренность об экспорте кыргызстанского картофеля и кукурузы в Узбекистан.

Однако осенью отечественные фермеры заявили, что прогорели на выращивании картофеля. В середине октября перекупщики вывозили картофель с поля по 5-6 сомов за килограмм. По словам фермеров, они поверили прогнозам правительства о высоком спросе со стороны Узбекистана. По некоторые сведениям, Узбекистан летом запретил ввоз кыргызстанского картофеля.

Вопрос неоднократно обсуждался в правительстве и парламенте Кыргызстана. Депутаты, премьер-министр и президент страны подвергли резкой критике работу министра сельского хозяйства Нурбека Мурашева.