В Туркменистане работникам Минстроя вместо увольнения предложили подметать улицы

CA-NEWS (TM) - В целях сокращения бюджетных расходов в Туркменистане продолжается реорганизация государственных структур, которая приводит к существенному сокращению штатов. Об этом сообщает «Хроники Туркменистана».

В середине февраля в результате перевода производственного объединения «Aşgabatgurluşyg» Министерства строительства и архитектуры в Жилищно-эксплуатационный трест Ашхабада были уволены сотни уборщиков улиц и офисных работников.

В первую очередь о предстоящем увольнении сообщили людям, прибывшим из других регионов и имеющим временную регистрацию в столице. В основном это женщины. Те из них, кто проживал в общежитиях, были выселены, их столичная регистрация была аннулирована.

Многим офисным служащим – бухгалтерам, экономистам, инженерно-техническим работникам обеих организаций, «Aşgabatgurluşyg» и Треста, вместо увольнения предложили работу уборщиков улиц. Большинство людей на это согласились.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Туркменистане уволят треть сотрудников реформированных институтов Академии наук и проведут «оптимизацию расходов» структур Минобраза, которая также приведет к сокращению штата.

Численность работников и структура центральных аппаратов министерств, ведомств, хякимликов велаятов и города Ашхабада утверждаются Актами президента Туркменистана.