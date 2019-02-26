Правительство Узбекистана заплатит фермерам за одну тонну зерна по $140

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане для стимулирования фермеров в 2019 году закупочная цена одной тонны пшеницы установлена в размере 1 миллиона 200 тысяч сумов (более $140), или в 1,6 раза выше, чем в прошлом году.

В 2019 году одна тонна пшеницы будет закупаться у фермеров по 1,2 миллиону сумов (около $140). Об этом президент Шавкат Мирзиёев заявил 25 февраля в ходе видеоселекторного совещания, посвященного задачам системной организации выращивания и накопления урожая зерновых культур.

Кроме того, будет внедрен механизм стимулирования фермеров, собравших высокий урожай, предусматривающий применение надбавки к государственной закупочной цене до 300 тысяч сумов ($35) на каждую тонну зерна. Это будет служить важным фактором выращивания богатого урожая.

Сообщается, что в 2018 году в Узбекистане удалось получить в среднем по 45 центнеров урожая с каждого гектара и заготовить в общей сложности свыше 5 миллионов 200 тысяч тонн зерна.

На совещании было отмечено, что в этом году количество осадков будет в 1,3 раза выше, чем в предыдущие годы. Также в водохранилищах было собрано в 2-3 раза больше воды, чем в прошлом году. Также было отмечено, что урожайность воды также является фактором урожайности в текущем году.

Также на заседании сообщалось, что в текущем году осадки наблюдаются вдвое больше по сравнению с прошлым годом и в 1,3 раза больше, чем в предыдущие годы. В водохранилищах накоплено в 2-3 раза больше воды по сравнению с прошлым годом. было собрано в 2-3 раза больше воды, чем в прошлом году. Также было отмечено, что изобилие воды станет фактором высокой урожайности в текущем году.