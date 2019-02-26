Глава Минобразования Монголии обратился к АБР с просьбой поддержать внедрение системы аренды школьных учебников

CA-NEWS (MNG) - 25 февраля министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Ё. Баатарбилэг принял постоянного представителя Азиатского банка развития (АБР) в Монголии Иоланду Фернандес Ломмен, сообщает Montsame.

В начале встречи министр поблагодарил за проекты, которые успешно осуществляются в Монголии при содействии и поддержке АБР.

Затем стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в улучшении условий обучения учащихся средних школ в сельской местности, а также реализации проектов, направленных на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставление им начального и среднего образования наравне с обычными детьми и подготовку учителей специального образования.

"В рамках государственной политики по повышению доступности учебников в общеобразовательных школах, Министерство работает над созданием условий для внедрения системы аренды учебников. Для достижения этой цели необходимо привлечь первоначальное финансирование, чтобы иметь возможность формирования резервного фонда учебников",- пояснил министр и обратился к АБР с просьбой оказать финансовую поддержку в этом вопросе в рамках проектов и программ, осуществляемых при финансировании АБР.

В свою очередь, Иоланда Фернандес Ломмен подчеркнула возможность оказания помощи в данном вопросе в рамках реализуемых проектов и программ и выразила готовность приложить усилия для его положительного решения, представив его на ознакомление руководству АБР.