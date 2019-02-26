В Узбекистане ввели пеню за просрочку оплаты электроэнергии

CA-NEWS (UZ) - "Узбекэнерго" при наличии у потребителей задолженности по оплате за электрическую энергию начнёт брать пеню в размере 0,1 процента за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы просроченного платежа.

Как сообщается на официальном сайте компании "Узбекэнерго", новые правила стали действовать ​с 11 февраля. Ранее данная практика уже применялась, но потом от неё отказались.

В сообщении отмечается, что это предусмотрено изменениями, внесенными в постановление Кабинета Министров от 12 января 2018 года №22.

Как сообщают местные СМИ, начисление пени было приостановлено документом правительства, который отсутствует в открытом доступе, с 1 января 2017 года до «особого распоряжения».

Начисление пени производится с суммы уточненной задолженности бытового потребителя после снятия показаний приборов учета электрической энергии после 1 января 2019 года и произведенных перерасчетов, а также с учетом внесенной предоплаты, начиная с 11 числа месяца, следующего за расчетным периодом.