«Узбектелеком» обещает населению новые тарифы на безлимитный интернет

CA-NEWS (UZ) - Акционерное общество «Узбектелеком» ввело тарифы на безлимитный доступ в Интернет с 1 марта.

25 февраля компания сообщила, что предлагает неограниченный трафик для пользователей со скоростью 4,10 и 20 Мбит / с. Абоненты будут платить соответственно 99 000 ($11), 149 000 ($17) и 199 000 сумов ($23) в месяц.

Узбекистан входит в число государств с самым медленным интернетом. По данным Глобального индекса Speedtest страна занимает 108 место по скорости мобильного интернета и 111 по скорости проводного.

Президент Шавкат Мирзиёев 9 января 2018 года на совещании по информационным и коммуникационным технологиям поручил снизить цену интернета и повысить его скорость как минимум в 4 раза и довести скорость интернета до уровня стран СНГ к 2020 году.

После этого «Узбектелеком» объявил об увеличении скорости интернета в 10 раз с 1 декабря 2018 года. Тем не менее, потребители сообщали, что они не заметили этих изменений.