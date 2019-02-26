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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Узбектелеком» обещает населению новые тарифы на безлимитный интернет

CA-NEWS (UZ) -  Акционерное общество «Узбектелеком» ввело тарифы на безлимитный доступ в Интернет с 1 марта.

25 февраля компания сообщила, что предлагает неограниченный трафик для пользователей со скоростью 4,10 и 20 Мбит / с. Абоненты будут платить соответственно 99 000 ($11), 149 000 ($17) и 199 000 сумов ($23) в месяц.

Узбекистан входит в число государств с самым медленным интернетом. По данным Глобального индекса Speedtest страна занимает 108 место по скорости мобильного интернета и 111 по скорости проводного.

Президент Шавкат Мирзиёев 9 января 2018 года на совещании по информационным и коммуникационным технологиям поручил снизить цену интернета и повысить его скорость как минимум в 4 раза и довести скорость интернета до уровня стран СНГ к 2020 году.

После этого «Узбектелеком» объявил об увеличении скорости интернета в 10 раз с 1 декабря 2018 года. Тем не менее, потребители сообщали, что они не заметили этих изменений.

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