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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывшие члены «Группы 24» просят ВС Таджикистана исключить их из списка экстремистов

CA-NEWS (TJ) -  Несколько бывших членов запрещенной в Таджикистане и признанной экстремистской организацией «Группы-24» обратились в Верховный суд РТ с заявлением.

Как сообщил «Авеста» источник в Верховном суде страны, заявители просят исключить «Группу 24» из списка экстремистских организаций, так, как она больше не представляет угрозы Таджикистану.

Всего письмо-обращение на имя Верховного суда страны поступило от 7 бывший членов «Группы 24», признанной решением ВС Таджикистана экстремистской организацией в октябре 2014 года.

В то время лидером «Группы 24» являлся ныне покойный Умарали Кувватов, который был убит в Стамбуле.

В настоящее время в списке запрещенных террористических и экстремистских организаций в Таджикистане числятся 17 организаций и движений.

Среди них такие организации, движения и течения, как «Аль-Каида», «Талибан», «Ансаруллах», «Салафия», Партия исламского возрождения, «Исламское государство», «Группа 24».

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