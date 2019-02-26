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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев исполнил народную песню (архив)

CA-NEWS (KZ) -  Нечасто можно увидеть народную песню в Live исполнении Президента. Только для вас отрывок взятый из нашего архива, - отмечено в сообщении Телерадиокомплекса Президента РК.

Народная песня-легенда носит название "Толағай". Речь идет о горе, которая находится в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.

- В одном ауле дождя долго не было. Голод, жара. Был там очень сильный мальчик Толағай, пошел он далеко в горы, оторвал от них огромный кусок вместе с облаками и дождем. Возвращаясь домой, упал прямо перед аулом. Гора упала прямо на него. Форма горы похожа на спящего мальчика, гору назвали в честь мальчика Толағай, - легенда о горе.

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