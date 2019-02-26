Туркменистан и Бахрейн обсуждают возможность совместных нефтегазовых проектов

CA-NEWS (TM) - С 23 по 28 февраля 2019 года делегация компании Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) Королевства Бахрейн во главе с председателем совета директоров Ахмедом Аль-Шаряном пребывает в Туркменистане с рабочим визитом, сообщает Хроники Туркменистана.



В рамках визита проведены встречи с представителями государственных концернов «Туркменгаз», «Туркменнебит», а также с руководителями, ответственными за нефтегазовый и химический комплексы, сообщает МИД Туркменистана.

По данным внешнеполтического ведомства, «в ходе переговоров обсуждены некоторые совместные нефтегазовые и газохимические проекты в Туркменистане и вопросы развития дальнейших направлений сотрудничества». Был обсужден вопрос создания совместной координационной рабочей группы.