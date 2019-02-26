В Монголии пройдет международный конкурс «ABU Robocon-2019»

CA-NEWS (MNG) - Впервые в Монголии пройдет ежегодный международный конкурс роботов «ABU Robocon-2019» среди студентов Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Montsame.



В связи с этим, в Улаанбаатаре проводятся предварительные соревнования с участием лучших команд отечественных вузов по определению национального участника международного конкурса роботов. Финальный матч или чемпионат страны состоится в апреле в столичном центре «Мишээл экспо», на котором лучшие 16 команд посоревнуются за право участия в «ABU Robocon-2019».

Банк Капитрон поддерживает и оказывает финансовую помощь командам технологического коллежа «Шинэ Монгол» - NewRobo, и технологического Института «Шинэ Монгол» - NomaTech.

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