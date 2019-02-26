Врачей-соотечественников, работающих в России, пригласили развивать здравоохранение Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Посольство Узбекистана в Москве организовало «круглый стол», на который были приглашены около пятидесяти узбекистанцев, работающих в медицинских и научных учреждениях России, сообщает Nuz.uz.



Перед соотечественниками выступили представители посольства, а также сотрудники Министерства здравоохранения, специально для этой цели посетившие Москву.

Как сказал посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, встреча с узбекистанскими врачами проведена в ходе выполнения президентской инициативы по установлению контактов с соотечественниками, работающими за рубежом. Рассказав о развитии медицины в республике, посол отметил, что профессиональный и практический опыт врачей-узбекистанцев сегодня востребован на их родине. Он также заверил участников встречи, что в случае необходимости они могут рассчитывать на поддержку дипмиссии.

Начальник главного управления охраны детства Минздрава Узбекистана Марат Садыков проинформировал собравшихся о реформах в своей сфере деятельности, после чего была проведена презентация условий для привлечения врачей-соотечественников из-за рубежа, созданных в стране. Были озвучены конкретные проекты, а также возможные направления сотрудничества.

Врачи также выступили с предложениями по развитию медицины в стране, в частности, указав на важность улучшения работы сельских врачебных пунктов и семейных поликлиник, повышения медицинской грамотности граждан, внедрения новых методов финансирования здравоохранения.