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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Не "у", а "о": на жестокого воспитателя детсада из Актюбинской области завели дело

CA-NEWS (KZ) -  В Актюбинской области, в селе Бадамша разгорелся скандал вокруг садика "Айголек", передает телеканал КТК.

В Актюбинской области завели дело на воспитателя детского сада, она с особой жестокостью объясняла детям алфавит. Педагог за ухо вывела к доске девочку, ударила ее по голове и кричала в ухо "О, говори О, поняла, не у, а о!", затем еще раз ударила.

Занятие проходило еще прошлой осенью, а в сеть видео попало только сейчас.

Родители этой группы 25 февраля отправились штурмовать детсад. В итоге, скандальный педагог при них же написала заявление об уходе. Уволиться решила и заведующая. Вмешалась и полиция. Начато досудебное расследование по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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