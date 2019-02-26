Стокгольмское соглашение не привело к улучшению положения йеменских детей, - ООН

CA-NEWS (CA) - 26 февраля в Женеве с участием Генерального секретаря ООН пройдет донорская конференция по сбору средств в помощь Йемену. Накануне в Детском фонде ООН напомнили, что главные жертвы йеменского конфликта – дети. После заключения Стокгольмского соглашения их положение не улучшилось. Каждый день в среднем погибают или получают ранения восемь детей, говорится на сайте ООН.



В преддверии донорской конференции по Йемену Координатор чрезвычайной помощи ООН Марк Локок заявил, что Стокгольмское соглашение вселило жителям Йемена надежду, но пока не привело к улучшению гуманитарной ситуации в стране.

В настоящее время в международной помощи нуждаются 24 млн жителей Йемена – это 80 процентов населения. 10 млн их них – на грани голода. В наиболее плачевном положении оказались самые беззащитные йеменцы – дети.

Из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) сообщают, что на сегодняшний день примерно 1,2 миллиона детей проживают в труднодоступных районах, охваченных конфликтом, в том числе в Ходейде, Таизе, Хажже и Сааде.

«Положение детей после заключения 13 декабря 2018 года Стокгольмского соглашения не претерпело заметных изменений. С того времени каждый день погибают или получают ранения восемь детей. Большинство из них были убиты или ранены в тот момент, когда они играли с друзьями на улице или возвращались из школы», – говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Детский фонд ООН и его партнеры пытаются облегчить тяжелую участь йеменских детей. Совместно с Всемирным банком ЮНИСЕФ ежемесячно выдает денежное пособие бедным семьям. В 2018 году ЮНИСЕФ обеспечил лечением 345 тысяч детей, страдающих от недоедания. Благодаря усилиям Фонда примерно 800 тысяч детей смогли получить психологическую и социальную поддержку. В ЮНИСЕФ выразили надежду, что смогут продолжить и нарастить свои операции в Йемене и в этой связи призвали доноров проявить щедрость в ходе завтрашней конференции в Женеве.

26 февраля в Женеве Генеральный секретарь ООН совместно с правительствами Швеции и Швейцарии проведет конференцию по сбору средств в помощь Йемену. На рассмотрение доноров будет представлен план гуманитарной деятельности в этой стране. На его финансирование требуется 4,2 млрд долларов США.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны, которые поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и шиитскими мятежниками из числа хуситов, захвативших власть в столице Сане. Эта война, которая все еще продолжается, принесла немыслимые страдания народу этой страны: смерть, эпидемии, голод, нищету и разруху.

В декабре 2018 года представители правительства Йемена и повстанцев-хуситов подписали соглашение о прекращении огня и отводе войск, известное как Стокгольмское соглашение.