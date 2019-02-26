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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД РК попросило россиян взять на контроль дело о гибели казахстанского студента МГУ

CA-NEWS (KZ) -  Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал гибель казахстанского студента в Москве, сообщает informburo.kz.

"25 февраля в общежитии МГУ имени Ломоносова около 18 часов был обнаружен мёртвым гражданин РК Тамирлан Кирибаев 1995 года рождения. Он был студентом 5 курса упомянутого университета. Предварительная причина смерти – удушение, – сказал Айбек Смадияров. – Тело обнаружили сокурсники. По данным полиции, Тамирлан скончался за 10-12 часов до обнаружения его тела".

Никулинский межрайонный следственный отдел Москвы начал доследственную проверку.

"Сегодня наше посольство в Москве официально обратилось в МИД России с просьбой взять это дело на контроль и максимально оказать всестороннее содействие. Родители Тамирлана находятся в Никулинском межрайонном следственном отделе Москвы. Утром состоялась их встреча с руководством вуза. После проведения всех необходимых следственных действий тело погибшего студента будет выдано родственникам", – сообщил представитель МИД РК, выразив соболезнования.

По предварительной версии студент повесился на ручке двери своей комнаты.

Тамирлан Кирибаев учился в школе-лицее № 60 в Астане. Он стал призёром трёх республиканских предметных олимпиад, а также в 2014 году – призёром Международной Менделеевской олимпиады в Москве. Что могло толкнуть его на суицид, пока неизвестно.

Официальный представитель МИД добавил, что другое дело о гибели студентки Томирис Байсафы также находится на контроле посольства. В деле уже в третий раз поменялся следователь. Расследование затянулось из-за того, что следователь заново проверяет все факты, документы и провёл новый опрос друзей и родственников в Казахстане.

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