Президент Венесуэлы держит деньги в российском фонде уроженца Казахстана, - оппозиция

CA-NEWS (KZ) - Представитель лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в Вашингтоне Карлос Веккио выразил в своём Twitter предположение, что деньги президента Николаса Мадуро находятся на счёте в фонде Nurlan Baidilda Ltd.

Он сообщил о расследовании по возвращению похищенных активов и заявил о "веских основаниях полагать, что большая часть этих средств находится в фонде Nurlan Baidilda Ltd. на счёте, принадлежащем Мадуро".

2.We are conducting an investigation to recover stolen assets. As a result, we have good reason to believe that a large part of these funds is located in the Fund Nurlan Baidilda Ltd. in an account belonging to the dictator @nicolasmaduro .

Как сообщает Bloomberg, Карлос Веккио подтвердил по телефону, что Национальное собрание обнаружило активы Николаса Мадуро в ходе расследования, которое началось в 2018 году, и пытается вернуть их.

По словам Веккио, Nurlan Baidilda Ltd управляет инвестициями для состоятельных людей и принадлежит гражданину России, уроженцу Казахстана.

В другом сообщении в Twitter он отмечает, что его единомышленники работают на международном уровне, чтобы вернуть украденные активы в пользу народа Венесуэлы.

По информации на сайте tender1.kz, Нурлан Байдильда является основателем компании "Tender First", обладателем премии "Лучший корпоративный юрист 2012 года", бизнес-акселератором "Бизнес молодость" и "Бизнес Фабрика", автором практикума и тренинга "Систематизация и автоматизация бизнеса".

Нурлан Байдильда в своём ответе на твит Карлоса Веккио не подтвердил, но и не опровергнул связь с президентом Венесуэлы.

"Я и компания "Tender First" работаем не первый год с разными людьми, и мы никогда не спрашиваем их о политике. Для меня самое главное – это бизнес! Теперь сотни разных людей со всего мира инвестируют в наше обучение для проведения тендеров. Для меня важно, чтобы у них были высокие доходы, независимо от их политических взглядов. Конфиденциальность моих клиентов является одной из самых важных вещей. Я не занимаюсь политикой – я занимаюсь бизнесом", – говорится в твите.

I and the company" Tender First " work not the first year with different people, and we never ask them about politics. For me the most important thing is business! Now hundreds of different people from all over the world are investing in our training for tenders.