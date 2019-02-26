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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Венесуэлы держит деньги в российском фонде уроженца Казахстана, - оппозиция

CA-NEWS (KZ) -  Представитель лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в Вашингтоне Карлос Веккио выразил в своём Twitter предположение, что деньги президента Николаса Мадуро находятся на счёте в фонде Nurlan Baidilda Ltd.

Он сообщил о расследовании по возвращению похищенных активов и заявил о "веских основаниях полагать, что большая часть этих средств находится в фонде Nurlan Baidilda Ltd. на счёте, принадлежащем Мадуро".

Как сообщает Bloomberg, Карлос Веккио подтвердил по телефону, что Национальное собрание обнаружило активы Николаса Мадуро в ходе расследования, которое началось в 2018 году, и пытается вернуть их.

По словам Веккио, Nurlan Baidilda Ltd управляет инвестициями для состоятельных людей и принадлежит гражданину России, уроженцу Казахстана.

В другом сообщении в Twitter он отмечает, что его единомышленники работают на международном уровне, чтобы вернуть украденные активы в пользу народа Венесуэлы.

По информации на сайте tender1.kz, Нурлан Байдильда является основателем компании "Tender First", обладателем премии "Лучший корпоративный юрист 2012 года", бизнес-акселератором "Бизнес молодость" и "Бизнес Фабрика", автором практикума и тренинга "Систематизация и автоматизация бизнеса".

Нурлан Байдильда в своём ответе на твит Карлоса Веккио не подтвердил, но и не опровергнул связь с президентом Венесуэлы.

"Я и компания "Tender First" работаем не первый год с разными людьми, и мы никогда не спрашиваем их о политике. Для меня самое главное – это бизнес! Теперь сотни разных людей со всего мира инвестируют в наше обучение для проведения тендеров. Для меня важно, чтобы у них были высокие доходы, независимо от их политических взглядов. Конфиденциальность моих клиентов является одной из самых важных вещей. Я не занимаюсь политикой – я занимаюсь бизнесом", – говорится в твите.

В мае 2018 года в Венесуэле прошли выборы президенты, которые бойкотировала оппозиция. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо на фоне многотысячных митингов протеста, начавшихся после инаугурации Николаса Мадуро на второй президентский срок в январе 2019 года, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Мадуро заявил, что останется на своём посту до истечения положенного ему срока в 2025 году. Обострившееся противостояние в Венесуэле вызвало поляризацию мирового сообщества.

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