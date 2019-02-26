В поликлинике Андижана взорвался отопительный котел, четверо детей - в нейрореанимации

CA-NEWS (UZ) - В результате взрыва отопительного котла в поликлинике пострадали девятиклассники, проходившие там медосмотр. Четверо детей госпитализированы в отделение нейрореанимации, двум из них сделана срочная операция, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

На территории многопрофильной центральной поликлиники Андижанского городского медицинского объединения произошел взрыв отопительного котла. По данным ведомства, в результате взрыва легкие повреждения получили проходившие в это время в поликлинике медосмотр ученики 9 класса общеобразовательной школы № 4. Они были доставлены в травматологическое отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Детей срочно обследовали и оказали экстренную медицинскую помощь. Под наблюдением находились 18 школьников. Из доставленных школьников четверо после обследования госпитализированы в отделение нейрореанимации, в частности, двоим из них срочно провели хирургическую операцию. 10 обратившимся в дополнительном порядке оказана амбулаторно-психологическая помощь и их выписали домой.