РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В поликлинике Андижана взорвался отопительный котел, четверо детей - в нейрореанимации

CA-NEWS (UZ) -  В результате взрыва отопительного котла в поликлинике пострадали девятиклассники, проходившие там медосмотр. Четверо детей госпитализированы в отделение нейрореанимации, двум из них сделана срочная операция, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

На территории многопрофильной центральной поликлиники Андижанского городского медицинского объединения произошел взрыв отопительного котла. По данным ведомства, в результате взрыва легкие повреждения получили проходившие в это время в поликлинике медосмотр ученики 9 класса общеобразовательной школы № 4. Они были доставлены в травматологическое отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Детей срочно обследовали и оказали экстренную медицинскую помощь. Под наблюдением находились 18 школьников. Из доставленных школьников четверо после обследования госпитализированы в отделение нейрореанимации, в частности, двоим из них срочно провели хирургическую операцию. 10 обратившимся в дополнительном порядке оказана амбулаторно-психологическая помощь и их выписали домой.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Таджикистан создал себе дипломатические проблемы, насильно вернув в страну критика властей, - Eurasianet.org
  • В Узбекистане владельцы кур и коров получат рабочий стаж, если заплатят в Пенсионный фонд
  • В Узбекистане назначен первый посол паломнического туризма
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×