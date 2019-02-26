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  26 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев поздравил Эрдогана по телефону с днём рождения

CA-NEWS (UZ) -  26 февраля состоялась телефонная беседа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев поздравил президента Турции с днём рождения, выразив по этому случаю самые добрые пожелания.

Лидеры двух стран отметили наблюдаемую положительную динамику углубления узбекско-турецких отношений дружбы, стратегического партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества.

По данным госкомстата Узбекистана, объем товарооборота между Турцией и Узбекистаном составил почти 2 миллиарда долларов США за январь-ноябрь 2018 года, увеличишись на 40%. В настоящее время в Узбекистане действуют 655 совместных предприятий с участием турецких инвестиций, 270 из которых созданы в прошлом году.

Напомним, что сегодня президенту Турции Эрдогану исполнилось 65 лет.

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