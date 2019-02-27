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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк Таджикистана объяснил рост цен на муку

CA-NEWS (TJ) -  Национальный банк Таджикистана разъяснил причины роста инфляции в январе этого года. Как сообщает регулятор, уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана в январе этого года составил 0,6%, передает Авеста.

В прошлом месяце этого года продовольственные товары подорожали на 1,2%, и рост цен на них связан с подорожанием некоторых товаров, в том числе муки первого сорта, который имеет сезонный характер.

По данным источника, в указанный месяц стоимость муки первого сорта казахстанского производства выросла на 4,6%. Причину роста цен на муку НБТ связывает с внешними и внутренними факторами. В частности, повышение цен со стороны стран экспортеров данной продукции, увеличение тарифов транзитными государствами, и увеличение налогов на добавленную стоимость (НДС) с 10 до 18%.

НБТ также сообщает о снижении производства пшеницы в прошлом году по сравнению с 2017 год – на 14,6%.

По статистическим данным, Таджикистан в прошлом году произвел около 779 тыс. тонн пшеницы, и в то же время импортировал из-за рубежа 1 млн. 18,9 тыс. тонн аналогичной продукции.

Объем импорта пшеницы в 2018 году превысил объем импорта этой продукции в 2017 году на 4,4 тыс. тонн.

По данным министерства сельского хозяйства Таджикистана, в прошлом году в стране было произведено около 1,3 млн. тонн зерновых, в том числе около 779 тыс. тонн пшеницы.

По сравнению с показателями 2017 года производство зерновых сократилось на 10,5%, в том числе пшеницы – 14,6%.

По данным министерства экономического блока страны, в январе-декабре прошлого года в республику завезено 1 млн. 18,9 тыс. тонн пшеницы на сумму $272,6 млн. Основным поставщиком пшеницы на таджикский рынок является Казахстан. Также в республику поступило 47 тыс. тонн муки на сумму $10,3 млн.

В настоящее время, стоимость одного мешка муки (50 кг) первого сорта казахстанского производства в городе Душанбе составляет 185-190 сомони (около $20).

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