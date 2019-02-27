РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МЧС РУз: Причиной взрыва котла в Андижанской поликлинике стала его неисправность
Предыстория: В поликлинике Андижана взорвался отопительный котел, четверо детей - в нейрореанимации

CA-NEWS (UZ) -  26 февраля в котельной Центральной поликлиники при Андижанском медицинском объединении произошел взрыв котла. По предварительным данным, причиной аварии может быть неисправность котлового оборудования, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва пострадали ученики, проходившие в поликлинике медосмотр.

По данным МЧС, пострадало 18 учеников школы №4 г. Андижана, которые находились на территории поликлиники в момент взрыва. Школьники проходили ежегодный осмотр в кабинете флюорографии, который находился недалеко от котельной. 18 учеников 9-го класса и 4 преподавателя получили различные ранения. Двоим пострадавшим, понадобилась оперативная помощь, на данный момент их состояние удовлетворительное.

Специалисты изучают причиы происшествия, отметили в министерстве.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Монголии пройдет международный конкурс «ABU Robocon-2019»
  • Мадияр Менилбеков назначен послом Казахстана в ОАЭ
  • Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс прибыла в Узбекистан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×