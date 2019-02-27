МЧС РУз: Причиной взрыва котла в Андижанской поликлинике стала его неисправность

CA-NEWS (UZ) - 26 февраля в котельной Центральной поликлиники при Андижанском медицинском объединении произошел взрыв котла. По предварительным данным, причиной аварии может быть неисправность котлового оборудования, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва пострадали ученики, проходившие в поликлинике медосмотр.

По данным МЧС, пострадало 18 учеников школы №4 г. Андижана, которые находились на территории поликлиники в момент взрыва. Школьники проходили ежегодный осмотр в кабинете флюорографии, который находился недалеко от котельной. 18 учеников 9-го класса и 4 преподавателя получили различные ранения. Двоим пострадавшим, понадобилась оперативная помощь, на данный момент их состояние удовлетворительное.

Специалисты изучают причиы происшествия, отметили в министерстве.