Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии посещает Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства Узбекистана в США, 26-28 февраля 2019 года в Ташкенте находится вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер.

Цель визита – обсуждение хода реализации проектов с участием Всемирного банка, а также перспективных направлений, по которым данный международный финансовый институт мог бы тесно взаимодействовать с Правительством Узбекистана.

Программой пребывания предусмотрены переговоры с членами правительства и Олий Мажлиса Узбекистана.

Текущий портфель сотрудничества Узбекистана со Всемирным банком включает 39 реализованных и реализуемых проектов с привлечением льготного финансирования на сумму 4,4 млрд. долл. США. В рамках Стратегии партнерства на период до 2020 года рассматриваются более 20 новых перспективных инициатив.

Как сообщает посольство, в целях поддержки дальнейшего наращивания торгового и экспортного потенциала Узбекистана ВБ планирует расширить сотрудничество с по трем направлениям: укрепление диалога в формате «Узбекистан – Всемирный банк – Международная организация труда»; содействие обеспечению занятости и созданию благоприятных условий труда и реализация проектов, связанных с гендерным равенством, инфраструктурным развитием, повышением энергоэффективности, модернизацией сельского хозяйства и обеспечением продовольственной безопасности.