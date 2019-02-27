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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Оппозиционера Шарофиддина Гадоева перевели из МВД в ГКНБ Таджикистана, - СМИ

CA-NEWS (TJ) -  Как сообщает сайт "Ахбор", ссылаясь на свои источники, Шарофиддина Гадоева из МВД перевели в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана и инициатива по делу Гадоева таким образом, перешла в руки ГКНБ.

Информация о том, где его конкретно держат, разная. Один из источников "Ахбор”сообщил, что с ним "работают” в одном из управлений ГКНБ. Другой источник утверждает, что оппозиционного политика держат в одной из дач ГКНБ в Варзобском ущелье. Родственникам Гадоева категорически запретили беседовать с журналистами и правозащитниками и телефоны его матери и сестры отключены с 21 февраля. Между тем, власти Таджикистана ищут пути выхода из "кризиса Гадоева”. Предложения разные – от его освобождения и возвращения обратно в Европу до амнистии по статье 37 и несколько лет лишения свободы по другим статьям, по которым он обвиняется, в том числе за контрабанду и подделку документов.

Инициативу по делу Шарофиддина Гадоева, одного из лидеров таджикской оппозиции взял в свои руки Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана.

За последние 5 дней ни одного нового видео Гадоева не было опубликовано. С 21 февраля поныне родственники Шарофиддина Гадоева недоступны. Как рассказал друг оппозиционного политика, после того, как ночью 20 февраля его срочно вернули из Фархорского района в Душанбе, его матери, сестре и другим родственникам категорически запретили всякие контакты с журналистами и правозащитниками.

В этой сложившийся ситуации, по словам источников, близких к руководству таджикскойй оппозиции, позиция и настойчивость европейских стран, особенно Нидерландов, приобретают особую важность. Их настойчивость не оставит для Душанбе другого пути, кроме как избавиться от Гадоева, выпустив его обратно в Европу.

Гадоев с 2012 года находился в розыске по статьям 289, часть 1 (контрабанда) и 340, часть 2 (подделка документов) УК РТ.

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