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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минфин Казахстана выставил на продажу ряд вузов

CA-NEWS (KZ) -  Торги состоятся 7 марта 2019 методом аукциона на повышение, при котором стартовая цена повышается с заранее объявленным шагом и победителем признаётся лицо, предложившее наивысшую цену, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

В числе выставленных объектов республиканской собственности - Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана, Жезгазганский университет им.А.Байконурова, Казахская головная архитектурно-строительная академия, Алматинский университет энергетики и связи.

Почти все объекты с 35% -долей продажи, кроме Алматинского университета энергетики и связи (33,65%).

Стартовая цена продаваемых объектов - разная. Так, Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана выставляется на торги по цене 1 711 278 931,00 тенге, гарантийный взнос - 75 750 000,00. Заявки принимаются до 8 часов утра 7 марта, за два часа до торгов.

Продажа Жезгазганского университета им.А.Байконурова стартует с цены 336 396 978,00 тенге, Казахской головной архитектурно-строительной академии - за 2 522 061 695,00 тенге, Алматинского университета энергетики и связи - 1 401 617 089,00 тенге.

Также выставлена на торги республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта по стартовой цене 331 060 000,00 тенге.

Объект продается через электронный тендер, при которых участники заявляют свои ценовые предложения, загружаемые в закрытый электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра.

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