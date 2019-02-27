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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Опубликована видеосъемка задержания гражданина Туркменистана, обвиняемого в торговле людьми

CA-NEWS (TM) -  Издание MK.RU опубликовало оперативную съемку УФСБ России по Тверской области в момент задержания гражданина Туркменистана Сатыпалдыева Б.Ю., находившегося в международном розыске.

Прокуратура Дашогузского велаята обвиняет задержанного в ряде тяжких преступлений – торговле людьми, доведении лица до самоубийства, незаконном приобретении и торговле огнестрельным оружием.

Напомним, что Сатыпалдыева задержали 5 февраля. Заволжский районный суда Твери заключил задержанного под стражу на один месяц, до 5 марта 2019 года, после чего он, вероятно, будет экстрадирован в Туркменистан.

По данным МК, поддельник задержанного переправлял людей из Туркменистана в Россию на самолете. По предварительной информации, их было пять человек. В Москве людей продавали и привозили Сатыпалдыеву в Тверь, который насильно удерживал потерпевших в доме.

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