Опубликована видеосъемка задержания гражданина Туркменистана, обвиняемого в торговле людьми

CA-NEWS (TM) - Издание MK.RU опубликовало оперативную съемку УФСБ России по Тверской области в момент задержания гражданина Туркменистана Сатыпалдыева Б.Ю., находившегося в международном розыске.

Прокуратура Дашогузского велаята обвиняет задержанного в ряде тяжких преступлений – торговле людьми, доведении лица до самоубийства, незаконном приобретении и торговле огнестрельным оружием.

Напомним, что Сатыпалдыева задержали 5 февраля. Заволжский районный суда Твери заключил задержанного под стражу на один месяц, до 5 марта 2019 года, после чего он, вероятно, будет экстрадирован в Туркменистан.

По данным МК, поддельник задержанного переправлял людей из Туркменистана в Россию на самолете. По предварительной информации, их было пять человек. В Москве людей продавали и привозили Сатыпалдыеву в Тверь, который насильно удерживал потерпевших в доме.