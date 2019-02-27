РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Н.Назарбаев о таможенниках: Возьмите их за жабры

CA-NEWS (KZ) -  Выступая на XVIII Съезде Партии «Нур Отан» во Дворце Независимости 27 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал свое недовольство на тему таможенного администрирования, передает Zakon.kz.

По его словам, нужно заняться улучшением налогового администрирования, например, таможенного.

«По нашим данным, одни цифры получаются, по китайским – другие. Разнятся в миллиарды. Потому что никто толком там не знает... начинаешь спрашивать, какие-то начальники таможни держат. Какие начальники? Покажите их мне, возьмите за жабры, и уголовное преследование создайте. Так мы сможем получить несколько сотен миллиардов тенге», - сказал Назарбаев.

Кроме того, он заговорил о госзакупе.

«Госзакуп необходимо отдать в конкурентную среду. При этом надо исключить финансирование невыгодных дорогостоящих объектов. Это правительству и Минфину, мотайте на ус. Эти меры в ближайшие три года позволят получить в бюджет триллион тенге, представляете», - заключил он.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Германии в мае посетит с визитом Узбекистан
  • Мадияр Менилбеков назначен послом Казахстана в ОАЭ
  • Бывшие члены «Группы 24» просят ВС Таджикистана исключить их из списка экстремистов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×