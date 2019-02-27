Н.Назарбаев о таможенниках: Возьмите их за жабры

CA-NEWS (KZ) - Выступая на XVIII Съезде Партии «Нур Отан» во Дворце Независимости 27 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал свое недовольство на тему таможенного администрирования, передает Zakon.kz.

По его словам, нужно заняться улучшением налогового администрирования, например, таможенного.

«По нашим данным, одни цифры получаются, по китайским – другие. Разнятся в миллиарды. Потому что никто толком там не знает... начинаешь спрашивать, какие-то начальники таможни держат. Какие начальники? Покажите их мне, возьмите за жабры, и уголовное преследование создайте. Так мы сможем получить несколько сотен миллиардов тенге», - сказал Назарбаев.

Кроме того, он заговорил о госзакупе.

«Госзакуп необходимо отдать в конкурентную среду. При этом надо исключить финансирование невыгодных дорогостоящих объектов. Это правительству и Минфину, мотайте на ус. Эти меры в ближайшие три года позволят получить в бюджет триллион тенге, представляете», - заключил он.