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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пакистанский истребитель F-16 был сбит ВВС Индии
Предыстория: ВВС Индии нанесли удар по боевикам в пакистанской части Кашмира

CA-NEWS (CA) -  "Пакистанские ВВС 27 февраля сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана", - написал представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур в "Твиттере". По его словам, один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне.

Затем ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство Индии и после того, как ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. Об этом сообщает агентство ANI.

Воздушное пространство на севере Индии объявлено временно закрытым по соображениям безопасности, отменены многие гражданские рейсы, сообщает газета The Times of India.

Инцидент произошел после того, как в ночь на вторник индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот на пакистанской территории.

По информации Нью-Дели, 12 самолетов ВВС Индии Mirage 2000 сбросили на лагерь высокоточные бомбы с лазерным наведением и полностью его разрушили, были убиты до 300 боевиков, отмечает ТАСС.

Группировка "Джаиш-е-Мухаммад" взяла на себя ответственность за нападение на военную колонну в Индии, которое 14 февраля унесло в Джамму и Кашмире жизни 45 человек.

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