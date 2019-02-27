РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Тараканы поезда Ташкент-Хива «сопровождают» пассажиров на всём пути, несмотря на дезинсекцию

CA-NEWS (UZ) -  В поезде, следующем маршрутом Ташкент-Хива тараканы свободно перемещаются средь бела дня в купе вагонов.

По словам проводников поезда, они провели дезинсекцию в вагонах, о чём свидетельствовал и специфический запах. Однако, поезда не были сняты с рейсов. Как отмечается в видеорепортаже, пассажиры, среди которых были иностранцы, вместе с тараканами следовали из столицы в исторический город Хива.

Отметим, что время в пути из Ташкента в Хиву на поезде составляет около 4 часов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Узбекистан и Казахстан проведут межмидовские консультации в Астане
  • «Aspire Mining» планирует начать разработку месторождения Овоот в 2020 году
  • Стокгольмское соглашение не привело к улучшению положения йеменских детей, - ООН
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×