Тараканы поезда Ташкент-Хива «сопровождают» пассажиров на всём пути, несмотря на дезинсекцию

CA-NEWS (UZ) - В поезде, следующем маршрутом Ташкент-Хива тараканы свободно перемещаются средь бела дня в купе вагонов.

По словам проводников поезда, они провели дезинсекцию в вагонах, о чём свидетельствовал и специфический запах. Однако, поезда не были сняты с рейсов. Как отмечается в видеорепортаже, пассажиры, среди которых были иностранцы, вместе с тараканами следовали из столицы в исторический город Хива.

Отметим, что время в пути из Ташкента в Хиву на поезде составляет около 4 часов.