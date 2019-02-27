Тараканы поезда Ташкент-Хива «сопровождают» пассажиров на всём пути, несмотря на дезинсекцию
- Узбекистан, общество
- 13:48, 27 февраля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В поезде, следующем маршрутом Ташкент-Хива тараканы свободно перемещаются средь бела дня в купе вагонов.
По словам проводников поезда, они провели дезинсекцию в вагонах, о чём свидетельствовал и специфический запах. Однако, поезда не были сняты с рейсов. Как отмечается в видеорепортаже, пассажиры, среди которых были иностранцы, вместе с тараканами следовали из столицы в исторический город Хива.
Отметим, что время в пути из Ташкента в Хиву на поезде составляет около 4 часов.