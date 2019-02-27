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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывшая сотрудница библиотеки в Душанбе подала в суд за то, что ее уволили за ношение платка

CA-NEWS (TJ) -  Малика Абдуллозода подала иск против Медицинского университета Душанбе. Она обвиняет руководство университета в том, что ее незаконно уволили из библиотеки в январе 2019 года: якобы это произошло из-за статей и стихов религиозного содержания на странице Малики в фейсбуке и отказа снимать мусульманский платок на рабочем месте.

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