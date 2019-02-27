Жительнице Таджикистана, обвиненной в том, что она воткнула 10 игл в тело ребенка, дали 8 лет тюрьмы

CA-NEWS (TJ) - Суд района Рудаки вынес приговор во вторник, 26 февраля. 27-летняя Мухайё Якубова, мать малыша, признана виновной по статье 110 ч.2 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РТ. Свой срок она проведет в колонии общего режима.

На период, пока приговор не вступит в законную силу, женщина будет находиться на свободе.

Тем временем осужденная свою вину не признает и говорит, что призналась в содеянном под давлением сотрудников правоохранительных органов. Мухайё Якубова считает приговор несправедливым. Сразу после оглашения решения суда Якубова заявила, что намерена обжаловать приговор:

​“Я не согласна с приговором суда. Я не знаю, как эти иглы появились в теле моего сына. Ни одна мать не способна сделать такое со своим ребенком. На первом допросе мне угрожали изнасилованием, грозили отобрать моего старшего сына. Пришлось признаться во всем. На суд не пригласили этих пятерых сотрудников милиции, но в качестве гособвинителя в суде был человек, который присутствовал тогда при угрозах в мой адрес”, - сказал Мухайё Якубова.

​В начале июля прошлого года врачи Национального медицинского центра (Караболо) сообщили, что обнаружили в теле девятимесячного ребенка 10 игл. Они утверждали, что самостоятельно малыш эти иглы проглотить не мог, так как в этом случае он повредил бы себе внутренние органы и они застряли бы в желудочно-кишечном тракте. Рентген-обследование обнаружило иглы в черепе, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела ребенка. Некоторые иглы уже были глубоко под кожей, и врачам потребовалась повторная операция. По словам медиков, иглы находились в теле как минимум три месяца.

Мудассир Каримов - второй ребенок в семье из джамоата Сарикишти района Рудаки. Отец ребенка находится в трудовой миграции, мать – домохозяйка и самостоятельно воспитывает детей.

Врачи, которые оперировали ребенка, сказали, что с такой ситуацией они сталкиваются впервые. Похожий случай произошел в прошлом году в Узбекистане и по результатам расследования дело было передано в суд. Узбекские врачи нашли в теле 11-месячного ребенка 16 игл.