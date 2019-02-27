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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан планирует значительно увеличить запасы золота и урана

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан прогнозируют увеличение запасов золота в стране в 2020-2024 гг. на 474 тонн и урана на 32 тысячи тонн. В денежном выражении это эквивалентно $18, 7 миллиардам.

Как отмечается в проекте концепции развития геологической отрасли Узбекистана на 2020-2024 годы, разработанного Госкомитетом по геологии и минеральным ресурсам, страна намерена увеличить запасы золота и урана за счёт увеличения геологоразведочных работ.

В документе отмечается, что в 2019 году запасы золота в стране увеличатся до 89,7 тонн, а запасы урана увеличатся до 6200 тонн.

Документ предусматривает выделение 230 миллионов долларов на поиск и оценку новых месторождений золота в период с 2020 по 2024 годы. На поиск урановых месторождений будет выделено 59 миллионов долларов. По результатам 2017-го объем добычи золота в стране составил 89,9 тонн.

Официальные данные свидетельствуют о том, что нынешние золотые запасы страны составляют около шести тысяч тонн. Запасы урана составляют 97 000 тонн. Годовое производство урана составляет около 3600 тонн.

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