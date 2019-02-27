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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пожизненно отстраненный от футбола Самвел Бабаян назначен советником президента ташкентского "Локомотива"

CA-NEWS (UZ) -  Известный тренер Узбекистана Самвел Бабаян, пожизненно отстраненный от футбола, назначен советником президента столичного "Локомотива" Мансура Раджапова.

Согласно сообщению на сайте ташкентского клуба, президент клуба Мансур Раджапов поставил перед экс-тренером сборной Узбекистана задачи улучшения инфраструктуры клуба и поднятия ее на новый уровень, развития детской и юношеской футбольных школ и внедрения современного метода управления, а также совершенствования материально-технической базы клуба.

Напомним, что Самвел Бабаян, главный тренер сборной Узбекистана и ФК «Пахтакор», был отстранён от любой футбольной деятельности 15 января 2018 года решением Федерации футбола Узбекистана. Это было связано с тем, что Бабаян был причастен к некоторым незаконным действиям ради материальной выгоды.

Но несмотря на это, в марте 2018 года Самвел Бабаян был назначен главным тренером латвийского клубе «Спартак» (Юрмала).

В марте прошлого года издание Championat.asia сообщило, что Федерация футбола Латвии заявила, что узбекская сторона 1 февраля 2018 года отменила дисквалификацию Бабаяна. Однако Узбекистан до сих пор не подтвердил эту информацию и в то же время не опроверг.

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