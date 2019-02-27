Япония внесет вклад в развитие человеческих ресурсов Монголии

CA-NEWS (MNG) - 26 февраля министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в Монголии М. Такаоко, сообщает Montsame.



Отмечая о том, что Монголия и Япония продолжают все больше укреплять отношения стратегического партнерства и углублять политическое доверие, стороны обсудили основные мероприятия по сотрудничеству, которые намечены для реализации в 2019 году.

В 2018 году парламент Японии пересмотрел пакет законов “О правовом статусе иностранных граждан” и принял решение о приеме квалифицированной рабочей силы из 9 зарубежных стран, включая Монголию. В связи с этим, посол М.Такаока выразил надежду на то, что это решение внесет определенный вклад в развитие людских ресурсов Монголии.

В ходе встречи стороны также подтвердили намерение продолжить тесное сотрудничество в целях углубления стратегического партнерства между Монголией и Японией во всех областях.