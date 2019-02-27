В таджикском Худжанде здания корейской церкви передадут под детсад

CA-NEWS (TJ) - Решением экономического суда Согдийской области два здания, принадлежащие корейской церкви “Сонмин Сонбогым» в Худжанде, будут преобразованы под детский сад. Данное решение уже вступило в законную силу.

В 1995 году эти здания по решению мэра Худжанда были отданы в аренду корейской церкви на 38 лет. Городской отдел образования посчитал это решение неправильным и в течение последних четырех лет тщетно добивался в суде его отмены.

Рахмонали Исмоилзода, заместитель председателя экономического суда Согда, сказал 26 февраля, что в ходе суда решение экс-мэра Худжанда было признано недействительным. Решение суда оставил без изменения и Высший экономический суд страны – так, два здания корейской церкви должны быть возвращены государству, на баланс Министерства образования.

Ильёс Икромов, глава юридического центра «Хакикат», который представляет в суде интересы корейской церкви, сказал, что не согласен с решением экономического суда об отмене решения мэра Худжанда и передаче двух зданий церкви в пользу государства. ​«Мы обжаловали решение суда в надзорной судебной инстанции и потребовали пересмотра дела и вынесения решения в нашу пользу. У нас на руках есть решение суда Худжанда, которое признает правильным решение мэра города о передаче в аренду земли под корейскую церковь», - сказал Икромов.

По его словам, в 1995 году мэрия Худжанда передала землю в аренду корейской церкви не на 38, а на 49 лет. «Поэтому отмена этого решения и прекращение деятельности церкви являются незаконными. Представители церкви затратили средства на благоустройство территории и отмена решения нанесет серьезный материальный ущерб организации», - сказал адвокат.

Сейчас отдел образования администрации Худжанда добивается возобновления деятельности детского сада на месте церкви. Мухаббат Нозимова, представитель отдела образования худжандской администрации, сказала, что 12-й микрорайон – густонаселенный, где наблюдаются большие очереди по устройству детей в детсад. «Поэтому мы потребовали от суда, чтобы здания церкви были возвращены на баланс системы образования», - добавила она.

Летом 2017 года суд города Худжанда приговорил к трем годам лишения пастора христианской церкви «Сонмин Сонбогым» Бахрома Холматова по обвинению в экстремизме.