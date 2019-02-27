Продукция шоколадной фабрики Crafers в Ташкенте возвращена на склад из-за низкого качества

CA-NEWS (UZ) - Некоторые продукты, изготовленные шоколадной фабрикой Crafers в Ташкенте, были возвращены на склад по причине «отсутствия специальной инспекционной печати», сообщает centralasian.org.



По словам представителя главного территориального управления санитарно-эпидемиологического надзора, возвращенные продукты не прошли на фабрике через специальный контроль и были выставлены на продажу.

26 февраля представитель отдела продаж фабрики Crafers подтвердил эту информацию. «На этой неделе вернулось много продукции из областей. Вернули чипсы и казинаки», - сказал собеседник.

По его словам, продукция была признана «некачественной и вредной для здоровья» и возвращена на завод.

«Согласно существующему правилу, продукция, изготовленная на заводе, должна пройти через контроль (отдел технического контроля) и поставлена соответствующая печать или бирка. Эта продукция обошла ОТК и была выставлена на реализацию», - сказал сотрудник отдела санитарно-эпидемиологического надзора.

Собеседник уточнил, что продукция фабрики была возвращена из Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской, Кашкадарьинской и Наманганской областей.

«Когда мы проверили продукцию в торговой сети "Корзинка" в Ташкенте, выяснилось. что она не прошла ОТК. После нашего заключения "Корзинка" также вернула товар обратно на склад фабрики», - отметил собеседник.

По словам чиновника, «отсутствие пломбы ОТК служит основой для возврата продуктов на склад».

Шоколадная фабрика "Амилова" (позже переименованная в Crafers) открылась 5 октября 2018 года в Ташкенте на базе бывшего лакокрасочного завода. Президент Шавкат Мирзияев, посетивший завод 26 октября 2018 года, приветствовал создание рабочих мест для 850 человек.

Ранее, группа работников кондитерской фабрики Crafers в Ташкенте пожаловалась на то, что их заставляют работать по 12 часов вместо 8 часов, обозначенных в Трудовом кодексе Узбекистана.