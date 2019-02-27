Действующий и экс-премьер министры Казахстана вошли в состав нового политсовета «Нур Отана»

CA-NEWS (KZ) - 27 февраля во Дворце Независимости на съезде партии "Нұр Отан" был оглашен новый состав политического совета партии, передает Zakon.kz.

В состав нового политсовета партии вошли действующий премьер Аскар Мамин и бывший глава правительства Бакытжан Сагинтаев.

Также в его состав вошли: спортсменка Зульфия Габидуллина, председатель Счетного комитета Наталья Гадунова, сенатор Сергей Громов, глава фонда «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, аким столицы Бахыт Султанов, градоначальник Алматы Бауржан Байбек и другие.

Новый состав был утвержден на очередном ХVIII съезде партии «Нур Отан».