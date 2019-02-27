В Казахстане завершился съезд партии «Нур Отан» под председательством Н.Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - В Астане завершился съезд партии "Нұр Отан", приуроченный к 20-летию политической организации. На съезде рассмотрели новую программу партии до 2030 года, изменения и дополнения в Устав партии, отчеты партийных органов, а также избрали новый состав политического совета партии, передает Zakon.kz.

В ходе своего выступления, Назарбаев поручил принять такие меры, как: повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30%; поднять в среднем на 25% низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях, повысить критерий оказания адресной помощи до 70% от прожиточного минимума (с 14849 тенге до 20789 тенге, ПМ – 29698 тенге), повысить пособия родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов на 30%, для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% годовых через систему жилстройсбережений и другие.

Была принята государственная программа развития партии "Нұр Отан" до 2030 года.

Завершая мероприятие глава государства и председатель партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все объявленные программы должны быть выполнены.

На съезде был принят новый состав бюро политсовета партии, куда вошли: Касым-Жомарт Токаев, Аскар Мамин, Асет Исекешев, Марат Тажин, Наталья Годунова, Бахыт Султанов, Бауыржан Байбек, Дарига Назарбаева, Маулен Ашимбаев, Александр Павлов.

Обновился и состав политсовета партии. Туда вошли: Ольга Рыпакова, Бахытжан Сагинтаев, Нурлан Ногаев, Сергей Лавреньев и другие.

Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев на съезде партии сообщил, что написание названия партии "Нур Отан" на государственном казахском языке будет исполняться в латинской графике, передает NUR.KZ.

При этом название партии на латинской графике было написано председателем партии своими руками, я хочу это отметить», - резюмировал Ашимбаев.