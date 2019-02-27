В Астане и Алматы во время съезда правящей партии «Нур Отан» прошли митинги протеста, есть задержанные (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - Собравшихся у офиса президентской партии «Нур Отан» 27 февраля в Алматы задержали сотрудники спецподразделения полиции, которые усадили людей в служебные микроавтобусы и увезли в неизвестном направлении, сообщает казахская служба Радио Азаттык.

Новая волна задержаний прошла в течение пары минут после того, как на митинге стали звучать требования об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, - отмечает издание.

Прибывший к месту представитель прокуратуры заявил, что это собрание является «незаконным», и потребовал проследовать в приемную. Массовые задержания начались, когда люди отказались подчиниться, - говорится в сообщении.

Среди задержанных есть молодые люди, люди преклонного возраста. Причины задержаний полиция пока не прокомментировала.

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Как передает vlast.kz 27 февраля, в день XVIII съезда партии «Нур Отан», проходящего в Астане, около ее алматинского филиала собралось порядка 40-50 человек. На подходах к зданию стояли полицейские. Один из них сказал, что ничего не происходит, а народ собрался перед зданием филиала крупнейшей партии страны в связи со съездом.

«Люди хотят свободно, нормально жить. Люди хотят будущего, а будущего нет у нас. Понятно?»– сказал корреспонденту Vlast.kz пожилой мужчина, представившийся Сагидуллой.

«Спросили у акима: почему людей гоняют (несколько очевидцев утверждали, что в районе 11.00 – 11.15 полиция задержала несколько человек, включая пожилую женщину – )? Они хотят рассказать о своих пожеланиях, а их забирают. Это же неправильно, несправедливо. Нет свободы, ничего нет», — сказал другой мужчина, помоложе.

Позже аким Алмалинского района Беккали Торгаев согласился дать интервью и высказал свою точку зрения. Он утверждает, что приглашал людей зайти внутрь и обсудить все вопросы в общественной приемной партии.

«Я готов был все их вопросы выслушать. Здесь у нас общественная приемная партии «Нур Отан». Она всегда работает, по всем вопросам «Нур Отан» принимает. В принципе, то, что сейчас происходит, является несанкционированным митингом, незаконными действиями. Поэтому, чтобы это было все в пределах закона, пожалуйста, «Нур Отан» - это общественная приемная. Сколько я приглашаю зайти, пройти, все вопросы обсудить, выслушать, диалог составить, но… Как аким и представитель районного филиала «Нур Отана», я готов был выслушать. Если они собрались, для чего собрались? В «Нур Отан» пришли? Я готов выслушать. Они не хотят заходить. Значит все-таки у них другие цели, они просто хотят… популизм или что? Я не знаю,» - сказал Торгаев.

В Астане полиция задержала десятки граждан, собравшихся на площади неподалеку от Дворца независимости. Их завели в пригнанный к месту автобус и увезли, предположительно, в управление полиции района Алматы, сообщает казахская служба Радио Азаттык.

Находившаяся на месте репортер «Настоящего Времени» Светлана Глушкова в трансляции в социальной сети Facebook отметила, что у собравшихся в Астане в руках не было каких-либо транспарантов, они не выдвигали каких-то требований.

Задержания проходили на площади Независимости, возле которой расположен Дворец независимости, где сегодня прошел съезд партии «Нур Отан» под председательством ее лидера – президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Съезд приурочен к 20-летию партии.

В Астане полиция ранее задержала по меньшей мере несколько человек у территории, прилегающей к столичному офису партии «Нур Отан». В Алматы была разогнана акция у офиса «Нур Отана», участники которой требовали создания рабочих мест и улучшения жизни граждан.

Происходящие задержание в Facebook выложило Казахстанское бюро по правам человека.

На Youtube каналах БАСЕ и Информационный канал 12/16 было опубликовано видео задержаний в Астане.