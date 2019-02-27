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  27 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Каире поезд сошел с рельсов: более 20 погибших

CA-NEWS (CA) -  Порядка двадцати человек погибли и более двадцати пострадали в результате пожара, возникшего в поезде на станции Рамсис в центре Каира, сообщил РИА новости источник в министерстве транспорта Египта.

По его словам, поезд столкнулся с каким-то препятствием при заходе на платформу 7 на вокзале Рамсис, в результате чего в локомотиве произошел взрыв и пожар. Погибли и пострадали, в основном, люди, находившиеся на платформе.

СМИ Египта сообщают о 24 погибших и пятидесяти раненых. Сообщается, что люди, в основном, отравились угарным газом из-за того, что в панике не могли покинуть платформу и здание вокзала.

Здание эвакуировано, движение поездов на станции приостановлено.

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