Бердымухамедов обсудил с Мирзиёевым подготовку к встрече президентов Центральной Азии

CA-NEWS (TM) - В ходе состоявшегося 26 февраля телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подготовку к Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии в городе Ташкенте 12 апреля, передает Хроники Туркменистана.



Как сообщил МИД Туркменистана, «особое внимание было уделено вопросам водной дипломатии». Главы государств обсудили развитие партнерства в рамках Международного фонда спасения Арала и подготовку Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Последний раз главы государств созванивались в октябре 2018 года.