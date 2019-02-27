Бердымухамедов обсудил с Мирзиёевым подготовку к встрече президентов Центральной Азии
- Туркменистан, политика
- 17:30, 27 февраля 2019
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CA-NEWS (TM) - В ходе состоявшегося 26 февраля телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подготовку к Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии в городе Ташкенте 12 апреля, передает Хроники Туркменистана.
Как сообщил МИД Туркменистана, «особое внимание было уделено вопросам водной дипломатии». Главы государств обсудили развитие партнерства в рамках Международного фонда спасения Арала и подготовку Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря.
Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
Последний раз главы государств созванивались в октябре 2018 года.